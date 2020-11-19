شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الوطنية للتعليم (4291) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للمزيد من الضغط السلبي الذي أدى به إلى تسجيل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.37% بما يعادل -1.10 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.05، ليستهدف مستوى الدعم 42.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 47.00.