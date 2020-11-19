شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 8,613.77، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.57% ليضيف المؤشر إليه نحو 48.459 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,613.77، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,084.81.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
99
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
92
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عدد أسهم الشركات الثابتة
8
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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