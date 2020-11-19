شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يرتفع عقب الإعلان عن فاعلية قوية للقاحها المضاد لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج تجارب لقاحها المضاد لفيروس "كورونا".



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن ان النتائج النهائية للقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية كشفت عن فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



كانت شركة "موديرنا" قد أعلنت هي الأخرى في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج لقاحها والتي أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا.



ومع ذلك، يرى محللون أن الطريق لا يزال طويلا قبل وصول اللقاح للجميع والقضاء على الجائحة خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس.



ويعول العالم على اللقاحات الآمنة والفعالة في الوقاية من فيروس كورونا من أجل العودة إلى التعافي الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الأربعاء عند 36.3 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 37.4 دولار وأقل سعر عند 36.3 دولار.