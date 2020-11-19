شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق منخفضاً وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الأربعاء متأثرا بالضغوط على القطاع التكنولوجي تزامنا مع جائحة كورونا وتفاقمها في العديد من الدول.



وكشفت صانعة "آيفون" اليوم عن قرار بخفض الرسوم المفروضة على الكثير من مطوري التطبيقات على المتجر الخاص بالشركة المسمى "آب ستور".



وذكرت الشركة الأمريكية بأنها خفضت رسوم برمجيات وخدمات متجرها إلى 15% وسوف يسري القرار بداية من الاول من يناير/كانون الثاني المقبل.



ومن شأن هذه الخطوة التأثير على إيرادات "آبل" من متجر التطبيقات الذي أطلقته الشركة عام 2008، وذلك مع تعرض "آبل" لضغوط وانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع المطورين.



وكانت "آبل" قد حققت نموا في الإيرادات والأرباح في الربع السنوي الثالث بدعم من استمرار الطلب على "آيفون"، كما أعلنت الشهر الماضي عن نسخ جديدة من جوالها الذكي والذي حمل اسم "آيفون 12".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 118 دولارا، وسجل اعلى سعر عند 119.8 دولار وأقل سعر 118 دولارا.