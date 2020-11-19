شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6063 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ بداية الأسبوع الحالي، ويقترب المؤشر حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,030 وبين مستوى المقاومة هو 6,097 نقطة