شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10248 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، ومازال المؤشر يتداول بالقرب من مستوى الدعم الحالي عند 10100 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,182 وبين مستوى المقاومة هو 10,315 نقطة