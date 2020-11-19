شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول إلى الهبوط والداو جونز يغلق على خسارة بأكثر من 340 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء على نحو ملحوظ متخلية عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك مع تصاعد أزمة كورونا.



وكانت "وول ستريت" قد انتعشت في وقت سابق بالجلسة بعد إعلان شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن ان النتائج النهائية للقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية كشفت عن فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



ومع ذلك، يرى محللون أن الطريق لا يزال طويلا قبل وصول اللقاح للجميع والقضاء على الجائحة خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس.



وكشفت بيانات اقتصادية عن تصاريح البناء سجلت 1.55 مليون تصريحا في أمريكا خلال الشهر الماضي دون توقعات عند 1.57 مليون، فيما ارتفع عدد المنازل التي جرى البدء في إنشائها إلى 1.53 مليون حدة في أكتوبر/تشرين الثاني بأعلى من توقعات عند 1.45 مليون.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" جدد أمس مطالبته للكونجرس الأمريكي بضرورة ضخ حزمة تحفيز مالي ثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.82 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.08 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.3% أو ما يعادل 58 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 44.33 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.8 دولار وأقل سعر عند 43.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 345 نقطة) إلى 29438 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29930 نقطة وأقل مستوى عند 29432 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 11801 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11942 نقطة وأقل مستوى عند 11799 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 3567 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3619 نقطة وأقل مستوى عند 3567 نقطة.