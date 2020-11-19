شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 18٫80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 17 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 20٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.7 بينما مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط