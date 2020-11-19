شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، مصحوبا باستمرار تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما نلاحظ الأداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى أول ، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 235 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 225.0 بينما مستوى المقاومة هو 229.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط