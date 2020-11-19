الدولي (KIB) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 19-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 205 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 197 فلس كمستوى أول ثم 1٫85 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 203 بينما مستوى المقاومة هو 206 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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