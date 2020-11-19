شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 652 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستويات قد تصل الى 630 فلس كمستوى أول ثم 590 فلس كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 690 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 646 بينما مستوى المقاومة هو 655 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط