شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 19٫70 فلس، وهو ما اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 16 فلس كمستوى أول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.2 بينما مستوى المقاومة هو 21.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط