شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يسجل أعلى مستوى في تسعة اشهر -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 44٫60 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في منذ شهر فبراير من العام الحالي، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 43 فلس، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44 بينما مستوى المقاومة هو 45.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد