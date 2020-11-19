شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 38٫50 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 34 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.3 بينما مستوى المقاومة هو 39.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط