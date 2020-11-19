شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD)تحت الضغوط -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره منذ الأسبوع الماضي حتى الآن،حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫527 ريال،مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1٫55 ريال، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط