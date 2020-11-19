شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC)يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫935 ريال، في ظل تداول السهم في قناة هابطة على المدى القصير، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل مرة أخرى لمستويات قد تصل الى 0٫90 ريال كمستوى أول ثم 0٫81 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫01 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط