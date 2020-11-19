شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1٫763 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫85 ريال، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 1٫65 ريال كمستوى أول ثم 1٫55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫85 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط