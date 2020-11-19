شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:51 صباحًا, 19 نوفمبر 2020 م
المناطق- الرياض
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين، فيما هبط مخزون نواتج التقطير.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، فقد قفز مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى 489.5 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع، كما ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية.
كذلك، زادت مخزونات البنزين الأمريكية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 ملايين برميل إلى 144 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
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