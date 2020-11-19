شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثر قطاع الحرف اليدوية بسبب إلغاء المعارض الخارجية والداخلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الجزار وكيل غرفة الصناعات الحرفية واليدوية باتحاد الصناعات، إن نشاط الحرف اليدوية تأثرا تمام بسبب جائحة كورونا التى ضربت جميع دول العالم.

وأوضح الجزار لـ"الخليج 365" أن الحرف اليدوية تعتمد بصفة أساسية على إقامة المعارض، وإلغاء المعارض الداخلية والخارجية وتوقف حركة السياحة بسبب جائحة كورونا أثر على القطاع بشكل كبير وساهم فى تراجع حجم المبيعات.

وأشار وكيل غرفة الصناعات الحرفية واليدوية إلى أن المبيعات تراجعت بحوالى 54%، لتصل إلى 10 مليارات جنيه، مقارنة بـ22 مليار جنيه خلال فى العام الماضى 2019، نتيجة توقف العديد من المصانع بسبب فيروس كورونا.

وطالب الجزار هيئة المعارض بدعم المعارض أون لاين حتى نتمكن فى عرض المنتجات الحرف اليدوية وخاصة وأن معظم المعارض فى جميع دول العام أصبحت أون لاين بعد جائحة كورنا.

كما طالب الحكومة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التى تم إعدادها العام الماضى لتطوير القطاع بتكلفة 3.3 مليار جنيه يتم تنفذها خلال 5 سنوات للعمل على زيادة الصادرات وتطوير منتجات الحرف المصرية لتكون قادرة على المنافسة خارجيا.