شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بدعم من أحوال الطقس في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية مما دعم أسعار السلع الزراعية.



وعلاوة على ذلك، انتعش الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية في ظل جهودها لتأمين إمداداتها المحلية السلع الزراعية.



من ناحية اخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



هذا، وتشهد بعض الدول والمناطق في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين حالة من جفاف الطقس مما يضر بجودة ووفرة المحاصيل.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن ان النتائج النهائية للقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية كشفت عن فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 5.97 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.04 دولار وأقل سعر عند 5.92 دولار.