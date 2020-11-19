شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي التعاملات على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تعرض لضغط من أنباء سارة بشأن لقاحات "كورونا".



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن ان النتائج النهائية للقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية كشفت عن فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت شركة "موديرنا" قد أعلنت هي الأخرى في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج لقاحها والتي أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا.



من ناحية اخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل عشرين سنتا وأغلق المعدن عند 24.448 دولار للأوقية بعد خسائر امس بنسبة 0.6%، وسجل أعلى سعر عند 24.780 دولار وأقل سعر عند 24.235 دولار.