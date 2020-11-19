شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة إنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات ودعم الصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجسد أهمية الصناعات الصغيرة بدرجة أساسية فى قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالى المساهمة فى معالجة مشكلة البطالة، وتتمتع الصناعات الصغيرة بروابط خلفية وأمامية قوية مع الصناعات الكبيرة وتساهم فى زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى، كما تلعب العناقيد الصناعية دورا هاما كأبرز آليات تطوير أداء الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات فى شهر أكتوبر الماضى عن طرح 1657 وحدة صناعية بـ7 مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية "مجمع ميرغم" متوفر به 218 وحدة بمساحة 144 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات البلاستيكية بأنواعها، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر "مجمع الغردقة" متوفر به 218 وحدة بمساحة 336 متر مربع لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات " الصناعات الهندسية، الكيماوية- مواد بناء ديكورية- مفروشات وملابس جاهزة".

وطرحت وزارة التجارة وحدات بمحافظة الغربية "مجمع المحلة الكبرى" متوفر به 611 وحدة بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات "الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس"، إلى جانب محافظة بنى سويف "منطقة بياض العرب"، متوفر به 266 وحدة بمساحات "432 م مربع- 540 م مربع- 648 م مربع"، ومتخصص فى الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية"، ومحافظة المنيا "منطقة الطاهرة" متوفر به 68 وحدة بمساحات "432 م مربع- 792 م مربع" ومتخصص فى الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، أما محافظة سوهاج "منطقة غرب جرجا" يتوفر بها 178 وحدة بمساحات 612 م مربع- 648 م 2 ومتاح بها جميع الصناعات، ومحافظة الأقصر " مجمع منطقة البغدادى" متوفر به 206 وحدة بمساحات "384-432 م مربع"، ومتخصص فى الصناعات "الغذائية – الهندسية- الكيماوية – مواد بناء ديكورية- مفروشات وملابس جاهزة".

وأوضحت نيفين جامع، أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة، وأن كراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 إلى 500 جنيه تيسيرا على الراغبين فى الحصول على تلك الوحدات ويمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالسبع محافظات.