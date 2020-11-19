شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وتراجع "أبوظبى" و"البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحاً 6.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2323.95 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.57% رابحاً 48.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8621.19 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.16% خاسراً 7.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4952.36 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 723.144 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.16% خاسراً 2.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1444.96 نقطة.

وتعطلت بورصة مسقط، يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 نوفمبر، على أن تستأنف السوق أعمالها صباح يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد المتعلقة بتعطيل الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% رابحاً 6.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2323.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.8 مليون سهم محققة ما قيمته 322.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4129 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.33%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.52% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.72%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية-غلفا بنسبة 14.37%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.96%، فيما تراجعت 11 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.5 مليون ورقة بقيمة 93.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.32%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسراً 2.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1444.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 مليون سهم بقيمة 708.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.43% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.89%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5481.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً 15.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6063.25 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 6.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4436.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 149.9 مليون سهم بقيمة 42.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9541 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وجاء سهم الشركة التجارية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.26%، يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 7.08%، ثم سهم شركة المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 6.82%، فيما تصدر سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.03% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.83%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.19%.





بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسراً 7.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4952.36 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 723.144 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 159.5 مليون سهم، بقيمة 531.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3541 صفقة.

وصعدت قطاعي العقار والطاقة بنسبة 2.08%، 1.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك الشارقة بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 7.09%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.99%، فيما تراجعت 13 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.69%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 151 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.14%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.57% رابحاً 48.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8621.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.68% خاسراً 776.85 نقطة ليغلق عند مستوى 20324.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 529.2 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%.

وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.15%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 2.76%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 588.6 مليون ريال سعودي.