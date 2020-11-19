شكرا لقرائتكم خبر عن بنك القاهرة يفتح أبوابه لاستقبال العملاء بأول فروعه الرقمية بالسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلق بنك القاهرة فاعليات إحتفاليته الرسمية بتدشين أول فروعه الرقمية، فى مول مصر فى مدينة السادس من أكتوبر، وهى الخطوة التى أتخذها البنك وفقاً لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالمياً والتى تستهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لأول مرة لعملاء بنك القاهرة، ومنحهم الفرصة لإجراء كافة المعاملات البنكية في غضون دقائق معدودة دون الحاجة للإعتماد على موظفي خدمة عملاء بالشكل التقليدي.

وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن إعتزازه بإفتتاح أول فرع رقمى للبنك قائلاً: " ندرك جيداً أهمية التطور التكنولوجي، لذلك نحرص دوماً على مواكبته من خلال تقديم كل جديد لعملائنا مع التطوير المستمر لخدماتنا المصرفية بما يتواكب مع أحدث المستجدات التى يتم تطبيقها ليس على المستوى المحلى فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً".

وأكد فايد أن التطورات المتلاحقة على مستوى العمل ببنك القاهرة تأتى نتاجاً لجهود متواصلة انطلقت مع بدء تطبيق خطتنا التوسعية بداية عام 2018 بما يعكس نجاح خطة التطوير فى تحقيق أهدافها.. وتابع قائلاً "مستمرون فى تحقيق مزيداً من التوسعات بما يسهم فى تدعيم انتماء عملائنا لصرح إقتصادى بحجم ومكانة "بنك القاهرة"، حيث نخطط لإفتتاح ثانى فروعنا الرقمية خلال العام الجديد 2021.

وأوضح حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة أن إفتتاح الفرع الرقمى للبنك يعد نقطة إنطلاقة جديدة لنموذج متميز يتمتع بمواصفات قياسية تمزج الأناقة بالتطور لتوفير الراحة والخصوصية التامة للعميل، مشيراً إلى أنه تم تزويد الفرع بأحدث وسائل الإتصال والفيديو التفاعلية والتى تمكن العميل من إنجاز كافة معاملاته البنكية عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل ، وهو ما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالى.

وأضاف حجازى أن الفرع الرقمى يعمل على تقديم باقة متنوعة من الخدمات للعملاء أبرزها القيام بعمليات السحب والايداع، وإصدار واستبدال البطاقات البنكية المختلفة لحظياً، مع إمكانية تحديث البيانات والإشتراك في محفظة قاهرة كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين.

هذا ويعمل الفرع الالكترونى الجديد على تقديم خدماته للعملاء مدار 7 أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً.