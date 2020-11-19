شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.7% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 1.3% خلال الشهر الماضي في حين توقع محللون ارتفاعه في المملكة المتحدة بنسبة 1.2%.



وتلقت الأسواق العالمية دعما اليوم من إعلان شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن ان النتائج النهائية للقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية كشفت عن فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وجاء ذلك بعد إعلان "موديرنا" في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج لقاحها والتي أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3267، وسجل أعلى سعر عند 1.3312 وأقل سعر عند 1.3243.