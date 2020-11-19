شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بفعل التفاؤل بشأن لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن النفيسة وقعت تحت وطأة الضغوط بعد الإعلان عن نتائج جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا.



وكشفت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن ان النتائج النهائية للقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية كشفت عن فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت "موديرنا" في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج لقاحها والتي أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا.



انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.20 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1873.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند اليوم 1884.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1860.2 دولار.