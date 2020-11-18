شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تستعد لإدارة أنظمة الاتصال المرئي لقمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استعداداتها لإدارة أنظمة الاتصال المرئي لقمة مجموعة العشرين، التي تعقد هذا العام برئاسة المملكة يومي 21 و22 من شهر نوفمبر الحالي تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وذلك من خلال منصة «بروق» للاتصال المرئي الآمن الخاصة بالمؤسسات الحكومية، حيث يأتي ذلك مواصلة لنجاحات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، وبإشراف من الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وتعد «بروق» منصـة اتصال مرئي آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال مركز المعلومات الوطني؛ الذراع التشغيلي لسدايا، لتقديم خدمات عقد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بعد حصرا للمؤسسات الحكومية بشكل عام، وقيادات الدولة بشكل خاص، بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، حيث تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، وتختصر الوقت والجهد اللازمين لتنظيمها. وقد نجحت منصة «بروق» خلال الفترة الماضية في استضافة أكثر من 700 اجتماع رسمي محلي ودولي.

كما نجحت المنصة في استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة في شهر مارس الماضي عبر الاتصال المرئي، كما أنها تستخدم لتنظيم جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واجتماعات منظمة أوبك، إلى جانب عدد من الاجتماعات المهمة للجهات الحكومية وشبه الحكومية.

«بروق»