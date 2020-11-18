«سدايا» تستعد لإدارة أنظمة الاتصال المرئي لقمة العشرين

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وتعد «بروق» منصـة اتصال مرئي آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال مركز المعلومات الوطني؛ الذراع التشغيلي لسدايا، لتقديم خدمات عقد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بعد حصرا للمؤسسات الحكومية بشكل عام، وقيادات الدولة بشكل خاص، بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، حيث تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، وتختصر الوقت والجهد اللازمين لتنظيمها. وقد نجحت منصة «بروق» خلال الفترة الماضية في استضافة أكثر من 700 اجتماع رسمي محلي ودولي.كما نجحت المنصة في استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة في شهر مارس الماضي عبر الاتصال المرئي، كما أنها تستخدم لتنظيم جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واجتماعات منظمة أوبك، إلى جانب عدد من الاجتماعات المهمة للجهات الحكومية وشبه الحكومية.
«بروق»
- منصـة اتصال مرئي آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال مركز المعلومات الوطني
- تقدم خدمات عقد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بعد حصرا للمؤسسات الحكومية وقيادات الدولة
- تستخدم لتنظيم جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واجتماعات منظمة أوبك
- استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين في مارس 2020
- تتمتع بمستويات عالية من الأمان والموثوقية
- تختصر الوقت والجهد اللازمين للتنظيم
- يشغل المنصة كوادر وطنية شابة ذات كفاءة عالية
- استضافت حتى الأن أكثر من 700 اجتماع رسمي محلي ودولي
- تسهم في خفض التكاليف التشغيلية ونفقات الاجتماعات الرسمية
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