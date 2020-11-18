(S20) تستبصر المستقبل في ثلاثة مجالات حيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ركزت مجموعة تواصل العلوم (S20) على إبراز وتعزيز دور العلوم في تخطي التحولات الحرجة، خصوصا التي نشهدها حاليا مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما ركزت على أهمية استبصار المستقبل وتبني نظرات بعيدة المدى في ثلاثة مجالات حيوية، هي الصحة المستقبلية والاقتصاد الدائري والثورة الرقمية.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجموعة تواصل العلوم (S20) الدكتور أنس الفارس «حرصت المجموعة منذ بداية رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وقبل الجائحة على تبني موضوع استبصار المستقبل، المستند على أسس وبيانات علمية منهجية محكمة، ولكن بعد الجائحة تجلت أهمية الموضوع وحرصنا على تعزيز الحوار في مجموعات العمل ليضم الجائحة كمثال حي على التحولات الحرجة التي تناقشها المجموعة، ونعيش اليوم في عالم مترابط ومتداخل، ومعقد، فالآثار الناجمة عن أي تغير أو حدث معين في مكان ما في العالم قد يكون لها انعكاسات غير مباشرة وغير متوقعة على عدة أصعدة وفي أماكن مختلفة حول العالم، مثل الزعزعة التي عاشها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، فالجائحة ليست معضلة صحية فقط بل أثرها طال النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حول العالم، وتجعلنا نتساءل ما مدى استعدادنا للمستقبل».

وتناول الفارس التحولات التي ركزت عليها مجموعة العلوم وهي التحولات البيئية المتمثلة في التغير المناخي، والتلوث، واستنفاذ المصادر، وانحسار وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك التحولات السكانية، المتمثلة بالهجرة، وانخفاض معدل المواليد، والشيخوخة السكانية.

3 مجالات حيوية تهتم بها مجموعة العلوم: