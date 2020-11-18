شكرا لقرائتكم خبر عن «737 ماكس» إلى الأجواء مجدداً.. التكلفة على «بوينج» صادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستتمكن شركة بوينج من البدء بطي صفحة أزمة طائرات «737 ماكس»، إذ إن الولايات المتحدة سمحت الأربعاء لهذه الطائرات بالطيران مجددا، بعد تجميدها لعشرين شهراً إثر حادثين مميتين في غضون خمسة أشهر.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأميركية الناظمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة عند الإعلان عن قرارها أنه سينبغي إجراء تعديلات عدة على الطائرات قبل أن توضع في الخدمة.

وسينبغي أيضاً على الطيارين الخضوع لتدريب جديد قبل أي رحلة لهذه الطائرات في الأجواء الأميركية.

وقال مدير هيئة الطيران المدني الأميركية ستيف ديكسون في فيديو إن «الطريق الذي أوصلنا إلى هذا القرار كان طويلاً ومرهقاً». وأضاف «لكننا قلنا منذ البداية إننا سنأخذ الوقت اللازم للقيام بالأمور بشكل جيد. لم يتحكم فينا الوقت يوماً، لقد اتّبعنا آلية منهجية ومدروسة».

وقاد ديكسون بنفسه طائرة أثناء رحلة تجريبية في أيلول/سبتمبر وأكد أنه قد يقلّ عائلته معه من دون أي مشكلة.

رحلة في ديسمبر؟

وينبغي على شركات الطيران أيضا إجراء أعمال الصيانة على الطائرات الرابضة في المطارات منذ آذار/مارس 2019. أما الطائرات المخزنة لدى بوينج فينبغي ان تخضع لفحص من جانب مفتش للهيئة قبل أن ترسل إلى الزبائن.

إلا أن شركة «أميريكان ايرلاينز» قررت تسيير رحلة نهاية كانون الاول/ديسمبر، من ميامي إلى نيويورك.

وكتب قادة الشركة في رسالة إلى الموظفين «وضعنا آليات صارمة لضمان سلامة كل طائرة ولدى طيارينا وطواقمنا وزملائنا وزبائننا ثقة في عودة (طائرات) 737 ماكس».

إلا أن هذه الطائرة التي كانت محرك مبيعات بوينج قبل هذه المشكلة، لن تستأنف رحلاتها فورا على الصعيد العالمي. فقد قررت هيئات الطيران المدني في دول أخرى إصدار ترخيصات خاصة بها أيضا.

وأعلنت هيئة الطيران الكندية الأربعاء أنه سينبغي عليها «قريباً جداً» إنهاء آلية الترخيص الخاصة بها وستطلب تعديلات إضافية.

وينبغي أيضاً أن تعطي هيئة الطيران الأوروبية من جهتها، ضوءها الأخضر بشكل رسمي في أواخر العام 2020 أو مطلع العام 2021.

وقالت شركة بوينج في بيان إن قرار هيئة الطيران الأميركية يشكل «محطة مهمة» مؤكدة أنها تعمل مع الهيئات الناظمة في العالم بأسره لوضع الطائرات في الخدمة سريعا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ديفيد كالهون وفق ما جاء في البيان، إن «هذه الأحداث والدروس التي تعلمناها غيّرت شركتنا وركّزت انتباهنا أكثر على قيمنا الأساسية المتعلقة بالسلامة والنوعية والنزاهة».

عودة معقّدة بسبب الوباء

وتعود هذه الطائرة إلى قطاع ضربته أزمة كوفيد-19 في الصميم مع شركات طيران مستنفذة ماليا وحركة ملاحة شبه مشلولة. وقد خسرت «بيونج» 393 طلبية في الأشهر العشرة الأولى من السنة.

وستتمكن شركة بوينج ومقرها في سياتل من استئناف عمليات التسليم لتحسين ماليتها ولديها 450 طائرة جاهزة للتسليم.

ويشمل التعديل الأساسي الذي يجب القيام به في الطائرات، برنامج التحكم في الطيران «ام سي ايه اس» الذي لم يتمكن طيارو رحلة «ليون إير» في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 و«إثيوبيان إيرلاينز» في 10 آذار/مارس 2019، من التحكم به.

ويجب تغيير أنظمة أخرى أيضاً، وكذلك إعادة ترتيب بعض الكابلات.

أزمة عميقة

وكانت الأزمة عميقة جداً بالنسبة للشركة. فقد غادر دينيس مولنبورغ الذي كان الرئيس التنفيذي لبوينج أثناء الحادثين، منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد أشهر من التوتر مع هيئة الطيران الأميركية.

وتقدّر بوينج في الوقت الراهن أن أزمة طائرات 737 ماكس كلّفتها حوالى 20 مليار دولار: 11,3 مليار بسبب التكلفة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بانتاج الطائرة نفسها وتعليق تصنيعها لأشهر عدة بالإضافة إلى 8,6 مليار مرتبطة بتعويضات قدّمتها لشركات الطيران.

ويقول ميشال ميرلوزو من مجموعة «اير» الاستشارية للطيران والفضاء إن هذه الخسائر هي «الحّدّ الأدنى».

ويشير الخبير إلى أن تجميد الطائرات تُرجم أيضاً بـ«عامين من الخسارة على صعيد خدمات الصيانة المرتبطة بها».

ويجب أيضاً إضافة التكاليف المرتبطة بتدهور صورة المجموعة رغم أنه يصعب احتسابها، والمبالغ التي ستدفعها الشركة لعائلات الضحايا.

كما أن بوينج لن تبيع على الأرجح طائرات 737 ماكس بالقدر الذي كانت تأمله في البداية. (أ.ف.ب)