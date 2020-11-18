شكرا لقرائتكم خبر عن «كانون» تجدد التزامها بدعم «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت «كانون الشرق الأوسط»، التزامها بتطوير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توقيع أربع اتفاقيات شراكة جديدة في الإمارات والعراق والأردن والكويت. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء أزمة كوفيد-19، وتماشياً مع خطط الشركة لمواصلة الاستثمار وتعزيز عملياتها في المنطقة.

وقد حظيت الإمارات باهتمام خاص في عمليات «كانون الشرق الأوسط»، التي جددت رغبتها بالمشاركة في معرض إكسبو دبي بموعده الجديد عام 2021، وهو فعالية عالمية ستلعب دوراً حاسماً في رسم ملامح جديدة للعالم بعد أزمة كوفيد-19. وفي هذا الإطار، كشفت «كانون» عن اختيارها كمزودٍ رسمي لجميع خدمات الطباعة والتصوير خلال إكسبو دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ فعالية إكسبو الدولية، بما يعكس جاهزية الشركة للمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل. وتتمحور أهداف هذه الشراكة حول الارتقاء بالتجارب التفاعلية للزوار، لضمان مساهمة «كانون» في مساعدة الزوار على تخطي كل الحدود المألوفة عبر تجارب التصوير، إضافة إلى التكيف مع التحديات التشغيلية في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19.

وقال أنوراغ أغراوال، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا: «مع دخول دول العالم مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19، نرى أنه من واجنبا المساهمة في إعادة تعزيز العلاقات والروابط والتعاون بشكلٍ جماعي في القطاع من أجل تنشيط الاقتصاد. وهذا ما ساعدنا على ضمان استمرارية وتطور أعمالنا أثناء الأزمة، وتبني أساليب عملٍ جديدة لخدمة عملائنا على أكمل وجه. ونثق بقدرتنا على تلبية توقعات العملاء وتخطيها، من خلال شراكاتنا الإستراتيجية الجديدة إلى جانب خبرتنا في مواكبة التوجهات الناشئة، ولاسيما تجارب العمل من المنزل».

