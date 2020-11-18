شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز سعادة المتعاملين «تسهيل مليحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة صباح أمس الأربعاء، مركز الثقة للخدمات المتكاملة «تسهيل» في شارع مليحة المنطقة الصناعية 18، يرافقه الدكتور طارق بن خادم النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وحسن علي حسن الشرقي نائب مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين. حيث تجول الحضور في أرجاء المركز وتم تعريفهم بشكل تفصيلي عن الخدمات المقدمة للمتعاملين.

تم التدشين الرسمي ل «مركز سعادة المتعاملين» بحلته الجديدة وفقاً للهوية المرئية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين والذي سيقدم خدمات ستسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وسعادة المتعاملين من خلال كوادر مؤهلة ومدربة على استخدام الوسائل التكنولوجية والأنظمة الذكية لوزارة الموارد البشرية والتوطين وبكفاءة ودقة عالية وفقاً لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وبأحدث المرافق والوسائل المتطورة، وما يميز المركز عن غيره كونه في موقع استراتيجي متميز بجانب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والتي تقدم خدمات متكاملة للجمهور تحت سقف واحد.

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