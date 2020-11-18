شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «دبي المالي» يستقطب 61 مؤسسة تدير أصولاً بـ 3.5 تريليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2020 في توطيد صلات الشركات المصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات في أسواق المال بدبي مع المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة، بريطانيا وآسيا، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات الفردية بلغ عددها 162 اجتماعاً مع 61 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعة أصولاً قدرها 3.5 تريليون دولار. وقد تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع بنك «اتش اس بي سي» وعبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وبمشاركة هي الأوسع نطاقاً على الإطلاق سواء من قبل الشركات المدرجة في أسواق المال في دبي أو عدد المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية وتنوعها قطاعياً وجغرافياً.

امتدت أعمال المؤتمر على مدى يومين بمشاركة 37 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون 15 شركة ومؤسسة مصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت، واختتمت أمس الأول الثلاثاء. وقد استعرض مسؤولو تلك الشركات تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها وآفاقها المستقبلية والمرونة التي أظهرتها نماذج أعمالها في التعاطي مع تداعيات «كوفيد- 19».

تصويت بالثقة

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يمتلك المستثمرون العالميون، حضوراً لافتاً في أسواق المال في دبي سواء على صعيد أنشطة التداول أو نسب الملكية؛ حيث تعتبر من بين أكثر الأسواق الإقليمية ترحيباً بالاستثمار الأجنبي وتوفيراً للآليات المعززة لهذا الحضور. وتبعاً لذلك، فقد حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً وجاء بمثابة تصويت جديد بالثقة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تبدي ثقة راسخة إزاء سوق المال في دبي وآفاقه المستقبلية الواعدة وما يوفره من فرص متنوعة وجذابة ضمن فئات أصول متنوعة».

وقد قدم المؤتمر، رسالة واضحة بشأن السعي الحثيث من جانب المؤسسات الاستثمارية العالمية، سواء الناشطة في مجال أسواق الأسهم أو استثمارات الدخل الثابت، لتعزيز حضورها في السوق بفضل تطور وتكامل بنيته الأساسية والتنظيمية، وتنوع الفرص وفئات الأصول، وكذلك بفضل الحيوية والاستدامة والسمعة العالمية لاقتصاد الإمارات ودبي. وقد استقطب سوق دبي المالي 1952 مستثمراً أجنبياً جديداً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر، وشمل ذلك 1531 مستثمراً فرداً و421 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في السوق بنهاية أكتوبر 2020 إلى 310.316 مستثمراً بواقع 303.374 مستثمراً فرداً و6942 مؤسسة. واستحوذ المستثمرون الأجانب على 51% من تداولات السوق منذ بداية العام الجاري فيما وصلت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول إلى ما نسبته 44%.

162 اجتماعاً فردياً

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «شهد المؤتمر 162 اجتماعاً فردياً مع ممثلي 61 مؤسسة استثمارية عالمية في دلالة قوية على اهتمامها بتعزيز حضورها في السوق، الأمر الذي يقابله اهتمام مماثل من الشركات المدرجة بتوطيد صلاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين على حد سواء. ونحن نحرص على ترسيخ هذا التوجه من خلال مؤتمرات المستثمرين وغيرها من المبادرات المتعددة في مجال علاقات المستثمرين.

وشهدت دورة عام 2020 توسيع نطاق التغطية الجغرافية للمؤسسات المشاركة، وذلك بضم المؤسسات الاستثمارية في آسيا، في حين ركزت الدورات السابقة بصورة أساسية على الولايات المتحدة وبريطانيا. ويخطط السوق لضم شركات الإدراج المزدوج إلى قائمة المشاركين في مؤتمراته السنوية، بما يضعها في صورة أكبر على رادار المؤسسات العالمية، ويعزز برنامج التميز في مجال علاقات المستثمرين الذي يطبقه بنجاح على مدى السنوات الماضية.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي للإمارات رئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود: لقد سعدنا بالتجاوب مع منتدى سوق دبي المالي لهذا العام؛ حيث كان المستثمرون حريصون على فهم كيفية أن بعض الشركات الأكثر ديناميكية وابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، لا يقتصر دورها على التعامل مع آثار جائحة «كوفيد- 19» فحسب؛ بل في كيفية قيام هذه الشركات بالاستعداد لمعاودة نشاطها بشكل أفضل للأشهر والسنوات المقبلة. وعبر ممثلو الشركات المشاركة في المؤتمر عن سعادتهم بالنتائج التي تحققت خلاله، مؤكدين أنه أصبح في مقدمة الفعاليات السنوية التي يحرصون على المشاركة فيها.

«إعمار العقارية»

وقال أميت جين من «إعمار العقارية»: «لقد أظهرت أحدث نتائجنا المالية قوة أنشطتنا ومرونتها في مواجهة الأزمة، التي تحققت بفضل الاستراتيجيات والخطط التي تبنيناها خلال المراحل الأولى من الوباء. وبلغ حجم المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 40.758 مليار درهم إماراتي، التي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإجراءات التي اتخذناها في المجموعة لضبط قاعدة تكاليفنا وخفض نفقاتنا التشغيلية، وتجهيز الخطط اللازمة لمواجهة المخاطر والأوضاع الاستثنائية».

«أمانات القابضة»

وقال الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «نحن نواصل من خلال نموذج رأس المال الدائم لدينا تقديم فرص فريدة للمستثمرين تمكنهم من الاستثمار في شركات خاصة تنشط في قطاعات مرنة. إن قوة الميزانية العمومية لأمانات تدعم جهودنا لتحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في تعزيز العوائد للمساهمين ومواصلة تحقيق النمو المستدام».