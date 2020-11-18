شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط تنامي احتمال تحرك من أوبك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بفضل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لمرض كوفيد-19 أثبت فعالية أكبر عما أعلنته من قبل.

وبحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 44.39 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو واحدا بالمئة ليسجل 41.86 دولار.

قفز كلا العقدين نحو دولار بعد أن قالت فايزر إن النتائج النهاية للتجارب المتقدمة على لقاحها أظهرت فعالية بنسبة 95 بالمئة. كانت تلك النسبة أكثر من 90 بالمئة فيما أعلنته الشركة الأسبوع الماضي.

ويوم الاثنين، قالت مودرنا إن البيانات الأولية للقاحها أظهرت أيضا فعالية بنحو 95 بالمئة.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، «أسعار النفط ترتفع ارتفاعا متواضعا اليوم بفعل الآمال في أن تقرر أوبك+ تأجيل زيادتها الإنتاجية المزمعة في يناير كانون الثاني وبفضل الابتهاج الأحدث حيال اللقاح.»

صعود طفيف لمخزون الخام الأمريكي

ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بينما هبط مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.

زاد مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر /تشرين الثاني إلى 489.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

زاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأمريكية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 87 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل إلى 144 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.5 مليون برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

(رويترز)