شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر مع ضغط مخاوف «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، إذ تقوض التفاؤل الذي ساد في الآونة الأخيرة على خلفية نتائج واعدة لتجارب اللقاح، في ظل مخاوف من مزيد من الضرر الاقتصادي وفرض إجراءات إغلاق جديدة بسبب عودة حالات الإصابة بالجائحة للزيادة.

وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بنزوله 0.4%.

وكانت أسهم شركات العقارات والطاقة الأكثر نزولاً، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا.

وتبوأ سهم آر.إس.إيه إنشورانس البريطانية صدارة المؤشر ستوكس 600 بزيادة 3.8% بعد أن قالت الشركة إنها تلقت عرض سيولة بقيمة 7.2 مليار جنيه إسترليني (9.55 مليار دولار) من نظيرتها الكندية إنتاكت فايننشال، وشركة التأمين الدنماركية تريج.

وربحت البورصة الألمانية 0.8% بعد أن قالت الشركة التي تديرها إنها ستستحوذ على حصة 80 في المئة في إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفسيز بنحو 1.8 مليار دولار.

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، أمس الأربعاء، إذ تراجع المؤشر نيكاي عن أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من 29 عاماً الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في طوكيو بانحسار موجة صعود الأسهم في الآونة الأخيرة بدعم التفاؤل حيال اللقاح.

وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.1% إلى 25728.14 نقطة، وهي أكبر خسارة في جلسة واحدة منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول. وسجل المؤشر، أمس الأول الثلاثاء، والذي حقق هذا الشهر زيادة بنحو 12%، أعلى مستوى إغلاق منذ 1991.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.81% ليسجل 1720.65 نقطة.

ومدد كلا المؤشرين خسائرهما في تعاملات بعد الظهيرة، إذ تأثرت المعنويات بالسوق بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن طوكيو شهدت رقماً قياسياً جديداً للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد عند 493 حالة، أمس الأربعاء. وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أوردت صحيفة نيكاي اليومية أن طوكيو تستعد لرفع مستوى التنبيه بشأن كوفيد-19 إلى أعلى مستوى من أربعة مستويات. (رويترز)