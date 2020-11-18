شكرا لقرائتكم خبر عن وارن بافيت يستثمر ملياري دولار فــي أربــع شركـات أدوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استثمرت «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للملياردير الأوسع شهرة في العالم، وارن بافيت، مؤخراً في 4 شركات مثل «ميرك» وشركاه، «بريستول»، و«آبفي»، بين 1.8 مليار دولار، و1.9 مليار دولار في كل منها، فضلاً عن استثمار أصغر بقيمة 136 مليون دولار في شركة «فايزر» (بإجمالي تجاوزي مليار دولار). ويأتي هذا في إطار رهان الشركة على بعض من أكبر شركات الأدوية التي تسعى للوصول للقاح لفيروس كورونا.

وقامت «بيركشاير» بهذه الاستثمارات في وقت ما في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تعلن Pfizer وBioNTech SE، وModerna Inc عن نتائج إيجابية من تجارب المرحلة المتأخرة من اللقاحات المحتملة وفقاً ل«وول ستريت جورنال».

وبافيت، البالغ من العمر، 90 عاماً، ربما لا يكون قام بهذه الاستثمارات بنفسه، حيث توظف «بيركشاير» اثنين من مديري المحافظ الاستثمارية، تود كومبس، وتيد فيشلر، اللذين يتخذان العديد من قرارات الشركة الاستثمارية في الأسهم. ومع التقلبات الحادة التي منيت بها أسواق الأسهم خلال العام الجاري، شهدت السياسة الاستثمارية لقطب الأعمال الأمريكي وارن بافيت تحولاً جذرياً، فبعدما كان يعرف بأيقونة الاستثمار في العالم تشككه الشديد حول استراتيجية إعادة شراء الأسهم، أصبح الرجل هذا العام وفي خضم جائحة «كورونا» أكبر مشتر لأسهم شركاته في العالم.

ويشير تقرير لوكالة بلومبيرج إلى أن بافيت أنفق نحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري في عمليات إعادة شراء أسهم شركاته، وهو الرقم الذي يتخطى أي عمليات إعادة شراء قام بها المستثمر الشهير في أي عام كامل خلال مسيرته الاستثمارية.

وخفضت «بيركشاير» حصتها المتبقية في شركة «ويلز فارجو وشركاه» إلى النصف تقريباً، ما أدى إلى زيادة تقليص حيازاتها في بنك تملكه لأكثر من ثلاثة عقود. كما باعت ما يقرب من جميع حصتها المتبقية في «جي بي مورجان تشيس».

وفي الوقت نفسه، يبدو أن «بنك أوف أميركا» يظهر كبنك بافيت المفضل، حيث ارتفعت حيازة «بيركشاير» بنحو 9% في الربع الماضي إضافية لترتفع حصته الإجمالية إلى ما يقرب من 12% من «بنك أو أميركا»، كما قلص بافيت من استثمارات في شركات الطيران في مايو/ أيار الماضي.