شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل الأسواق بالتوصل للقاح لم يصل إلى البنوك المركزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التفاؤل الذي بثّه التقدم الكبير لدى مصنعي لقاحات فيروس كورونا، في أسواق المال وخاصّة في وول ستريت وبورصات أوروبا، يبدو أنه لم يصل إلى البنوك المركزية على ضفتي الأطلسي، فقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه «شوط طويل» وإن الاقتصاد الأمريكي سيظل يحتاج دعماً على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما.

ومتحدثاً في ندوة افتراضية، قال باول إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين اتمام المهمة».

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يحتاج للمزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.

وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس «مبعث قلق كبير جداً» لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتبطئ الاقتصاد.

من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الثلاثاء إن لقاحاً فعالاً للوقاية من كوفيد-19 لن يغير بشكل جوهري التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي لأن تلك التوقعات أخذت في الاعتبار بالفعل حلاً طبياً.

وأضافت لاجارد أنه في حين أن تطوير لقاح قد يكون أسرع نوعاً ما من المتوقع إلا أن الاقتصاد يتلقى أيضاً ضربة أكبر من المتوقع من الموجة الثانية للجائحة. وقالت إن تأثير الموجة الثانية سيستمر في 2021. (وكالات)