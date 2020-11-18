شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي على أهداف قرب دمشق يوقع قتلى وجرحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر أمس الأربعاء، لهجوم صاروخي إسرائيلي، استهدف مواقع عسكرية في محيط دمشق، رداً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتل «خلية سورية بتوجيه إيراني»، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين سوريين، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية، أسقطت عدداً من الصواريخ، بينما تحدث المرصد السوري عن سقوط عشرة قتلى بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران، في حين قتل 11 عنصراً من القوات الحكومية وحلفائها في اشتباكات مع تنظيم «داعش» في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على «تويتر»: «إن ما فعلته إيران وسوريا هو أنهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط ألفا لضرب الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أننا ضربنا لتونا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا». ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تشمل «مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، إضافة إلى بطاريات أرض-جو».

ولفت أدرعي في تغريدة على «تويتر» إلى أن القصف أتى «رداً على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني»، مؤكداً أن إسرائيل تحمّل «النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه وستواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي».

من جهتها أعلنت دمشق مقتل ثلاثة من عسكرييها وإصابة رابع في القصف الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: «إن إسرائيل قامت بهجوم جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ». وأضاف أن العدوان أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومن جهته، أكد المرصد السوري، مقتل عشرة أشخاص بينهم مقاتلون أجانب وجنود سوريون. وبحسب المرصد، فإن من بين الأجانب خمسة مقاتلين «من المحتمل أن يكونوا إيرانيين وينتمون إلى فيلق القدس»، إضافة إلى مقاتلين موالين لإيران، لكن لم تحدد جنسياتهم.

وأوضح المرصد أن الضربات الجوية، استهدفت موقعين عسكريين يتبعان لسلاح الدفاع الجوي، أحدهما قرب مطار دمشق الدولي والثاني جنوب غربي دمشق. كما طال القصف «مستودعات ذخائر وأسلحة للميليشيات الموالية لإيران» في منطقة السيدة زينب والكسوة على أطراف دمشق بحسب المرصد.

من جهة أخرى، أورد المرصد أن عناصر التنظيم المتطرف، أوقعوا رتلاً للقوات الحكومية كان يقوم بعمليات تمشيط في كمين في ريف دير الزور الشرقي؛ حيث اندلعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وتسببت الاشتباكات جنوبي مدينة الميادين، بمقتل 11 عنصراً من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وإصابة 17 آخرين بجروح، من دون أن يحدد المرصد الخسائر في صفوف التنظيم المتطرف. (وكالات)