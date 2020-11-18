شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": بيع 718.7 قنطار قطن فى مزاد بالبحيرة بسعر بين 2415 و2425 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث المزادات ضمن منظومة تجارة القطن الجديدة، التى يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، تمت الترسية على شركة قطاع خاص فى مزاد بمحافظة البحيرة.

وبحسب بيان الوزارة، بلغت الكمية المباعة فى المزاد نحو 718.7 قنطار صنف (جيزة 86)، بسعر تراوح بين بين 2415 جنيه و2425 جنيه للقنطار الواحد، وذلك بخلاف فروق الرتب ومعدل التصافي.

يشار إلى أن المنظومة الجديدة تطبق فى محافظات البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف للموسم الحالى 2020/2021، والتى تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين فى مراكز للتجميع وبيعها من خلال إجراء مزادات علنية عليها.

وبذلك يكون قد بلغت الكميات المباعة من الأقطان الواردة لمراكز التجميع حتى الآن، نحو 57.6 ألف قنطار فى المحافظات الأربع.

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام قال، إن المنظومة الجديدة للقطن ستخدم الاقتصاد والفلاح، وهى تشجع على الزراعة، مضيفا: "القطن بقاله حوالى 20 سنة لم يصبح منافسا للأقطان العالمية، والقطن كان ملوثا ومحالجنا كانت سببا مباشرا فى تلوث القطن".