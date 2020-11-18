شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: مصر البلد الوحيدة التى حققت نموا إيجابيا فى الاقتصاد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن لدينا منصة للتنسيق والتعاون المشترك في كل المشروعات التنموية التي تحتاج الى شراكات مع مؤسسات تمويلية دولية ودول أخرى. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن مصر البلد الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا فى الاقتصاد فى 2020.

وأكدت، أن المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة ساهمت في زيادة النمو، ومواجهة أزمة كورونا، موضحة أن التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.

وأشارت إلى أن استمرار الإصلاحيات الاقتصادية في مصر سيساهم فى نمو كبير. وتابعت، أن القيادة السياسية تتابع كل القرارات والإجراءات التى نتخذها وزارة التعاون الدولى.

وأكدت، أن وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية أطلقا مسابقة لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن 7.3 مليار دولار حجم محفظة التمويل التنموى خلال 10 أشهر.

وأضافت أنه لا نتفاوض على قروض جديدة إلا بعد موافقة لجنة الدين برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقالت إن مصر لم تتأخر في سداد قيمة أى قسط لأى قرض، ولا توجد وزارة تنفرد بطلب الحصول على قروض، أو تحضرها إلا بعد موافقة لجنة الدين، مؤكدة التزام مصر بسداد القروض يمنحها مصداقية لدى العالم.