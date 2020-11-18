شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفع سوق الأسهم بالسعودية بنسبة 0.57% بجلسة الأربعاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.57% رابحاً 48.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8621.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.68% خاسراً 776.85 نقطة ليغلق عند مستوى 20324.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 529.2 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%.

وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.15%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 2.76%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 588.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لشركة بلوم للاستثمار السعودية، على طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري "صندوق الريان ريزيدنس" طرحاً عاماً.

كما أعلنت الهيئة، عن فرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمخالفتها الفقرة (2) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، خلال الفترة النظامية المحددة.