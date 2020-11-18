شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تفقد 7.77 نقطة بجلسة الأربعاء..وهبوط 13 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسراً 7.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4952.36 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 723.144 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 159.5 مليون سهم، بقيمة 531.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3541 صفقة.

وصعدت قطاعي العقار والطاقة بنسبة 2.08%، 1.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك الشارقة بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 7.09%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.99%، فيما تراجعت 13 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.69%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 151 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.14%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء-بلدكو، عن إجمالي الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال في الربع الثالث من عام 2020، على الرغم من تحقيق الشركة لمجمل أرباح قدرها 2.2 مليون درهم تقريباً في خلال التسعة شهور الأولى لعام 2020، مقارنة بمجمل خسائر قدرة 225 ألف درهم لنفس الفترة من العام السابق، إلا أن الشركة حققت صافي خسائر قدرها 845.1 ألف درهم، مقارنة بصافي خسائر قدرة 32.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، كما أظهرت البيانات المالية للشركة كما هي في 30 سبتمبر 2020 خسائر متراكمة قدرها 133.4 مليون درهم بنسبة 44.47% من رأس المال.