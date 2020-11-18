شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب: أسعار المعدن النفيس ستستمر فى الارتفاع لمدة عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تتأثر بالأحوال السياسية والاقتصادية وأسعار العملات والنزاعات بين الدول، أو الإضراب الذى يحدث فى بعض المناجم، وغيرها، موضحاً أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير فى ذلك، وتابع: "كورونا رفعت أسعار الذهب ولو حدث انقسام فى أمريكا سيستمر الارتفاع".

قال "واصف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى الذى تقدمه قناة صدى البلد، إن لجوء الجميع إلى الملاذ الآمن المتمثل فى شراء الذهب أدى رفع أسعار الذهب، بالإضافة إلى أن الانقسام الذى أعقب الانتخابات الأمريكية، وحالة الاستقطاب الشديد بين الرئيس دونالد ترامب، والمنتخب جو بايدن، أدى أيضاً إلى رفع أسعار الذهب.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب ستستمر لمدة عام ونصف العام المقبل، من وجهة نظره، نظراً للأحداث التى تؤثر فى العالم كافة الآن، مشدداً على أن الذهب يظل الاستثمار الآمن وقت الأمان، وتابع: "لا يوجد مرة واحدة ارتفع فيها سعر الذهب وانخفض بنسبة كبيرة".