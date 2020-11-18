شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض هامشياً رغم التفاؤل بشأن لقاح "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار خلال تداولات يوم الأربعاء على نحو طفيف على الرغم من صدور بيانات أفضل من التوقعات بالإضافة إلى التفاؤل في الأسواق بشأن أنباء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر تصاريح البناء سجلت 1.55 مليون تصريح في أمريكا خلال الشهر الماضي دون توقعات عند 1.57 مليون، فيما ارتفع عدد المنازل التي جرى البدء في إنشائها إلى 1.53 مليون وحدة في أكتوبر/تشرين الثاني بأعلى من توقعات عند 1.45 مليون.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية والمستحضرات الطبية اليوم أن التجارب النهائية المرتبطة باللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أظهرت تحسن فاعليته إلى 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت "موديرنا" في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج لقاحها والتي أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.