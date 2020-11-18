تفاهم بين غرفة مكة والكلية التقنية لتوظيف الخريجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والكلية التقنية بمكة المكرمة لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم جرى توقيعها بهدف تنفيذ وتفعيل دور سياسات التدريب والتوظيف من خلال التكامل وبحث فرص التوظيف لخريجات الكلية التقنية، والتنسيق حيال التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، والمشاركة في فعاليات الطرفين.

وحددت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي مع عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج بموقع الغرفة، أسس التعاون في المساهمة في توفير فرص وظيفية للمتدربين لدى القطاع الخاص، ودعم قسم السياحة والضيافة من خلال السعي إلى توظيف متدربي وخريجي قسم السياحة والضيافة.

وأوضح كعكي أن الغرفة تحتفي بالشراكات المتميزة والداعمة لعجلة التنمية والتطوير، عادا الشراكة مع الكلية التقنية بمكة المكرمة إضافة للسوق المهني والتدريبي بالعاصمة المقدسة، وداعما لتوجهات الغرفة التجارية في خدمة الأعمال والمجتمع، إضافة إلى إيمان الغرفة بأن التعليم والتدريب هما الأساس في خلق كوادر شابة سعودية مؤهلة قادرة على حمل لواء المستقبل.

ويمتد التعاون بين الجانبين - حسب مذكرة التفاهم - إلى المشاركة والمساهمة في الفعاليات التي تقيمها غرفة مكة المكرمة فيما يخص التوظيف والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك دعم الأنشطة غير المنهجية بالكلية وفق الإمكانات المتاحة، واستفادة كل طرف من المرافق المتوفرة لدى كل طرف بما يحقق أهداف التعاون وفق الإمكانات المتاحة وموافقة صاحب الصلاحية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص المنتمي لغرفة مكة المكرمة في إبداء الرأي حيال المناهج التدريبية التي تلبي احتياج سوق العمل.

وقضى الاتفاق بالمشاركة في تنظيم ورش العمل التخصصية التي تطابق التخصصات الموجودة بالكلية سواء أقيمت داخل الكلية أو بمقر غرفة مكة المكرمة وفق اللوائح المنظمة لذلك، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لمنسوبي غرفة مكة المكرمة وفق التخصصات المتاحة لدى الكلية التقنية بمكة المكرمة، وفق آليات وأنظمة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية، وقضت الاتفاقية بتبادل الخبرات الفنية والإدارية والتقنية بين الطرفين حسب الإمكانات المتاحة ووفق اللوائح المنظمة لذلك.

من ناحية أخرى، في دعم العمل المرن، وقعت غرفة مكة المكرمة وإحدى الشركات الوطنية المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية كمزود لنظام العمل المرن مذكرة تفاهم لتتولى التدريب والتوظيف للجمع بين طرفي العمل المرن الشركات وطالبي العمل.

وقضت المذكرة بأن تساعد الشركة في المساهمة بتوظيف السعوديين من الجنسين، وتزويد غرفة مكة ببيانات الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية، ودعم البرامج التأهيلية والتسويقية للمدربين المستفيدين من عموم المجتمع من الجنسين، على أن توفر غرفة مكة المكرمة قاعة للتدريب وحجم البرنامج التدريبي، وبرامج توظيف الطموحين للعمل، وتنسيق لقاءات مع الشركات والمؤسسات.