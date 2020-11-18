شكرا لقرائتكم خبر رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات» 33% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات» بنسبة %33.3 ليصل إلى 4,000 ريال، في حين سيحتسب العامل الذي أجره بين 3 و4 آلآف بنصف عامل، ولا يحسب العامل الذي يقل أجره عن 3 آلآف بنسبة التوطين.

جاء ذلك وفق قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات» من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.

وبحسب ما جاء في القرار، فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4,000 ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3,000 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3,000 ريال وأقل من 4,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3,000 ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.

ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملين بنظام العمل المرن.

رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات»

الدوام الكامل:

الحد الأدنى 4,000 ريال ويحسب بواقع عامل في نسبة التوطين.

الراتب بين 3,000 و 3,999 ريالا يحسب بنصف عامل في نسبة التوطين.

الراتب أقل من 3,000 ريال لا يحسب العامل في نسبة التوطين.

الدوام الجزئي: