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وينتهي موعد تقديم الحلول في 21 نوفمبر الحالي، والإعلان عن الفرق المرشحة في 24 نوفمبر، والإعلان عن الفائزين بتاريخ 9 ديسمبر 2020.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز ذكاء في محافظة الخبر، التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أطلق بالشراكة مع وزارة التجارة، تحدي الذكاء لقطاع التجزئة من خلال ثلاثة مسارات: تحسين تجربة العميل لإيجاد حلول ذكية في دراسة سلوك العملاء من مختلف الفئات وتحسين تجربتهم عن طريق أتمتة العمليات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتصميم طرق ذكية لمساعدة المنشآت في كشف المخالفات وتقليل الهدر وزيادة الإنتاج، وتطوير الخدمات المساعدة لابتكار طرق حديثة للتطوير في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.وينتهي موعد تقديم الحلول في 21 نوفمبر الحالي، والإعلان عن الفرق المرشحة في 24 نوفمبر، والإعلان عن الفائزين بتاريخ 9 ديسمبر 2020.

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