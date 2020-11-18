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وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي، وتوصيات كل من لجنة مسؤولي الثروة المعدنية، ولجنة المختصين بالإعلام البترولي، ولجنة الاستراتيجية البترولية، ولجنة خطة الطوارئ الإقليمية بدول المجلس، إضافة إلى توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها الـ36 برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، المهندس سهيل المزروعي، وحضور الوزراء المعنيين بشؤون البترول والطاقة بدول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي، وتوصيات كل من لجنة مسؤولي الثروة المعدنية، ولجنة المختصين بالإعلام البترولي، ولجنة الاستراتيجية البترولية، ولجنة خطة الطوارئ الإقليمية بدول المجلس، إضافة إلى توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

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