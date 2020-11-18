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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 43 ألف سجل تجاري أصدرتها غرفة المدينة المنورة خلال شهر أكتوبر، بحسب تقرير للغرفة تضمن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والحركة الاقتصادية لقطاعات الأعمال. وأبرز التقرير الأنشطة المتأثرة بالجائحة وأكثرها ضررا القطاع السياحي والأقل ضررا نشاط النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات. وأوضح التقرير أن إجمالي السجلات النشطة في المنطقة خلال شهر أكتوبر 2020 والبالغة43.227 سجلا تجاريا زادت بنسبة 4 % مقارنة بالمتوسط العام خلال الفترة من «يناير - أكتوبر 2020»، وكذلك بزيادة بلغت نسبتها 4.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019. وأوضح التقرير أن إجمالي السجلات النشطة في المنطقة خلال شهر أكتوبر 2020 والبالغة43.227 سجلا تجاريا زادت بنسبة 4 % مقارنة بالمتوسط العام خلال الفترة من «يناير - أكتوبر 2020»، وكذلك بزيادة بلغت نسبتها 4.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019.

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