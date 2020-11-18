شكرا لقرائتكم خبر مبادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري (المشاريع الكبرى)، وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية في القطاعات المذكورة، وذلك من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة صندوق دعم المشاريع وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك في مقر المركز الرئيس للهيئة بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري (المشاريع الكبرى)، وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية في القطاعات المذكورة، وذلك من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.