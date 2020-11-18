شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تمنح 8 شركات اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع نفط وغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أرامكو السعودية أمس استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل، تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال المشاريع العملاقة لأرامكو السعودية وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.

وأوضحت أرامكو أنه بعد اعتماد استراتيجية المقاولات الجديدة، وقع الاختيار على 8 شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، إن هذه الاتفاقيات تقدم عددا من المزايا لأرامكو السعودية وشركائها، وسيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة، وتعزز أداء مشاريع الشركة القائمة والمطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة.

وأضاف أن الاتفاقيات ستحسن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء، وستساعد على مواصلة تطوير الكفاءات المحلية في المملكة من خلال وضع أهداف توظيف قابلة للتحقيق، إضافة إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي.

ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافة إلى تركيب المرافق المطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.

وجرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية، مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء. وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام %39 كحد أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح %60 خلال ستة أعوام.

استراتيجية المقاولات الجديدة لأرامكو

تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.

8 شركات وقع عليها الاختيار:

ائتلاف ناصر سعيد الهاجري وشركة سامسونج المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء.

شركة دايلم العربية السعودية المحدودة.

فرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

شركة جي إس للإنشاءات العربية المحدودة.

شركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة.

شركة جيه جي سي غلف الهندسية المحدودة.

فرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه.

فرع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة.

مدة العقود

6 أعوام مع خيار التمديد لـ6 أعوام أخرى

نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل يشمل:

الهندسة

الشراء

الإنشاءات

بدء التشغيل

التشغيل

التجريبي

تركيب المرافق المطورة

شروط خاصة:

تحسين السعودة

زيادة المحتوى المحلي

دعم سلاسل الإمداد

نسبة المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد: